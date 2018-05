Premiér Pellegrini sa v Berlíne stretne s nemeckou kancelárkou

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 2. mája (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval v stredu na jednodňovú zahraničnú pracovnú cestu do Nemecka. V Berlíne ho popoludní čaká rokovanie so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ešte predtým ho prijme aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.Pre premiéra zrekonštruovanej vlády, ktorý je vo funkcii necelých šesť týždňov, ide o štvrtú zahraničnú pracovnú cestu. Navštívil už Prahu (11.4.), Brusel (12.4.) a Varšavu (25.4.). Stretnutie s kancelárkou Merkelovou tak bude nadväzovať na schôdzky s českým premiérom v demisii Andrejom Babišom a poľským premiérom Mateuszom Morawieckým. V Bruseli Pellegrini rokoval s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.Pred viac ako rokom navštívil Berlín predošlý ministerský predseda Robert Fico (Smer-SD). Nemecká kancelárka ho vtedy prijala spolu s vtedajším českým premiérom Bohuslavom Sobotkom pri príležitosti 25. výročia podpisu zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi pokojne znovuzjednoteným Nemeckom a Československom. Fico sa s Merkelovou dohodol na intenzívnejšej forme spolupráce oboch krajín, formou tzv. štruktúrovaného prehĺbeného politického a expertného dialógu.Podrobnosti o plánovanom obsahu rokovania slovenská strana nezverejnila. Okrem vzájomnej spolupráce krajín by mohli byť na programe stredajšej schôdzky Pellegriniho a Merkelovej i európske témy, napríklad ohľadom budúceho rozpočtu Európskej únie či migrácie. Slovensko preberá v polovici roka predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). Pellegrini tiež prichádza do Berlína v situácii po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a následnej politickej kríze, ktorá vyústila do rekonštrukcie vlády a výmeny premiéra.Dopredu plánovaná návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa nemecké médiá opäť vrátili k téme únosu vietnamského podnikateľa, niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha, ku ktorému malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Na únose sa podľa nemeckých médií mala podieľať vietnamská tajná služba. Prípad spájajú i s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike. Trinh Xuan Thanh bol podľa nemeckých médií vo Vietname odsúdený za korupciu a spreneveru miliónov dolárov.