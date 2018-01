Premiér: Plat ústavných činiteľov sa bude odvíjať od medianu

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas rokovania 86. schôdze vlády Slovenskej republiky v Bratislave 31. januára 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 31. januára (TASR) – Plat poslancov Národnej rady SR a ďalších ústavných činiteľov sa už v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného medianu, teda od strednej hodnoty. V stredu po stretnutí lídrov koaličných strán to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD).V Národnej rade SR sa hľadá nové systémové riešenie platov ústavných činiteľov.uviedol Fico.Ministerský predseda ďalej povedal, že existuje dohoda, aby bol zákon v prvom polroku 2018 prerokovaný v Národnej rade SR a do praxe vstúpil do polovice roka.doplnil.V návrhu programu aktuálnej schôdze NR SR je aj novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Poslanci tému riešili aj koncom minulého roka. Pôvodne si mali zmraziť platy, ale neurobili to. Keďže im mali po odmrazení stúpnuť platy približne o 1000 eur, s čím nesúhlasili, dohodli sa na symbolickom zvýšení o jedno euro a na hľadaní nového systémového riešenia ich platov.