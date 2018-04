PREMIÉR po stretnutí s DANKOM: Nemáme otvorené otázky, žiadne pnutie

Foto: Foto:

Bratislava 19. apríla (Teraz.sk) - Medzi premiérom Petrom Pellegrinim a predsedom SNS Andrejom Dankom nie sú žiadne otvorené otázky. Po dnešnom stretnutí s vedením SNS to potvrdil premiér.povedal Pellegrini. S Dankom sa zhodli na tom, že tento formát komunikácie by sa v budúcnosti mohol opakovať.Pellegrini pripustil, že v hektike množstva rozhodnutí, ktoré urobil, mohlo na strane jeho koaličného partnera prísť k pocitu nedostatočnej informovanosti.povedal premiér s tým, že všetkým ministrom, vrátane ministrov za SNS bude vytvárať maximálny možný priestor.Podľa Andreja Danka išlo o priateľské stretnutie.povedal. Zároveň dodal, že sa aktuálne vrátil z pracovnej návštevy Berlína, kde rokoval s predstaviteľmi Bundestagu a o pár dní bude čakať rokovanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou premiéra Petra Pellegriniho."Ak niekto čakal, že v koalícii budú hádky, mal by sa spamätať," vyhlásil Danko s tým, že vo vládnej trojke určite nie sú hádky o obsadení vedenia polície, ale ide o veci týkajúce sa normálneho fungovania koalície.