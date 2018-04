Premiér: Použitie chemických zbraní voči obyvateľstvu je neprípustné

Na archívej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. apríla (TASR) - Akékoľvek použitie chemických zbraní voči civilnému obyvateľstvu je neprípustné a za žiadnych okolností neakceptovateľné. Uvádza sa to v stanovisku predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktoré TASR poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.vyhlásil premiér Pellegrini.Spojené štáty a ich spojenci - Británia a Francúzsko podnikliútoky na ciele v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní. Podľa agentúry AP to oznámil americký prezident Donald Trump. Údery označil zaneschopnosti Ruska zabrániť silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada v používaní chemických zbraní.Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová vyhlásila, že sobotná spoločná vojenská operácia s USA a Britániou proti Sýrii mala za cieľ tri lokality a Rusko bolo vopred informované. Uviedla, že útoky boli zamerané nasýrskeho programu chemických zbraní a naSpojené kráľovstvo je presvedčené, že sobotňajšie letecké a raketové útoky Británie, Spojených štátov a Francúzska na podozrivé chemické zariadenia v Sýrii boli úspešné. Vyhlásila to britská premiérka Theresa Mayová. Podľa spravodajskej stanice BBC Mayová označila útoky na Sýriu zaNemecká kancelárka Angela Merkelová označila sobotné vzdušné útoky spojencov v Sýrii zaInformovala o tom agentúra DPA. Merkelová uviedla, že útoky, ktoré podnikli Spojené štáty, Francúzsko a Británia proti vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada, účinne preukázaliRuský prezident Vladimir Putin odsúdil letecké a raketové útoky Spojených štátov a spojencov na území Sýrie a uviedol, že išlo o, ktorý zhorší humanitárnu krízu v Sýrii. V stanovisku, ktoré podľa agentúry AP zverejnil Kremeľ, ruský prezident vyhlásil, že vzhľadom na sobotné vzdušné útoky Spojených štátov, Británie a Francúzska Moskva vyzýva na zvolanie mimoriadneho stretnutia Bezpečnostnej rady OSN. Putin dodal, že útok mal