Premiér pozorne sleduje, ako šéf ÚRSO naplní prísľuby

Na archívnej snímke vľavo premiér SR Robert Fico a vpravo (chrbtom) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík počas stretnutia 14. augusta 2015 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke vľavo premiér SR Robert Fico a vpravo (chrbtom) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík počas stretnutia 14. augusta 2015 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) pozorne sleduje, ako predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík naplní prísľuby, ktoré dal na posledných zasadnutiach vlády. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová. Holjenčíkom sa mala zaoberať aj dnešná koaličná rada. Podľa Szabóovej však išlo o štandardné pracovné stretnutie koaličných partnerov.Fico v Sobotných dialógoch RTVS (28.1.) uviedol, že vníma výzvy viacerých politikov na odchod Holjenčíka z funkcie, v tejto chvíli však podľa premiéra treba dotiahnuť riešenie aktuálnej situácie. "Mňa teraz zaujíma, ako tieto veci budú dotiahnuté do konca, do akej miery sa napravia všetky skrivodlivosti, a na to potrebujeme, aby bol ten úrad funkčný a pracoval," vyhlásil Fico. Budúcnosť vedenia ÚRSO zatiaľ nechce hodnotiť. V minulosti podľa neho tento úrad aj v krízových situáciách prejavoval vysokú mieru kvalifikovanosti.Na adresu Holjenčíka sa v posledných dňoch zniesla vlna kritiky za cenové rozhodnutia ÚRSO, ktoré umožnili výrazné zvýšenie poplatkov za energie na Slovensku. Na jeho odchod vyzvali viaceré opozičné strany, takúto možnosť pripustil aj podpredseda koaličného Smeru-SD Peter Pellegrini. Koaličná SNS Holjenčíka na vzdanie sa funkcie aj vyzvala.