Premiér preberie so Sakovou, či by bol Slobodník vhodný šéf polície

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková (SMER-SD). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini sa bude s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (obaja Smer-SD) rozprávať o tom, či je policajný pridelenec v Chorvátsku Marián Slobodník vhodnou osobou na post policajného prezidenta. Až potom bude verejne prezentovať svoj názor na takúto nomináciu. Pellegrini to uviedol počas piatkovej tlačovej konferencie na ministerstve zdravotníctva.Premiér nepriamo potvrdil, že Slobodník je jedným z kandidátov Sakovej na najvyšší post v polícii.odpovedal na otázku, či ho neznepokojujú podozrenia, ktoré sa so Slobodníkom spájali v minulosti.povedal.Pellegrini od ministerky očakáva, že nomináciou na policajného prezidentavysvetlil.Opäť pritom zopakoval, že urobí všetko pre to, aby platilo, že novovymenovaný policajný prezident nesmie vzbudzovať akékoľvek pochybnosti – byť napojený na akékoľvek podozrivéosoby v tejto krajine, alebo byť prepojený na záujmové alebo politické zoskupenia.Programová riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk nepovažuje Slobodníka za dobrého kandidáta. Pre prekonanie nedôvery občanov v štát a jeho políciu je podľa nej potrebná osoba, ktorá ma za sebou výsledky v boji proti korupcii, ochrane práv ako aj človeka, ktorý má kredit a je morálne bezúhonný.uviedla Wienk po piatkovom stretnutí s Pellegrinim, ktorého sa zúčastnila ako jeden zo zástupcov iniciatívy Chceme veriť.Ministerka vnútra Denisa Saková v stredu (23.5.) oznámila, že zmeny vo vedení policajného zboru predstaví začiatkom budúceho týždňa. Majú byť rozsiahlejšie a nemajú sa týkať len osoby policajného prezidenta. Zároveň vtedy potvrdila, že z polície odchádza na vlastnú žiadosť policajný viceprezident Ľubomír Ábel.Saková nepotvrdila informáciu, že by sa novým policajným prezidentom mal stať Slobodník. Nevylúčila však, že je súčasťou finálnej trojky kandidátov, medzi ktorými sa rozhoduje. Kauzy, ktorým čelil v rokoch 2011 a 2012, Saková nevníma ako problém, pretože boli podľa nej vysvetlené.argumentovala.