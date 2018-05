Premiér: Prezident by do ukončenia mandátu mal pôsobiť nadstranícky

Na archívnej snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska, vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. mája (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) berie na vedomie rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Až do ukončenia terajšieho mandátu od neho vo funkcii očakáva nadstranícky postoj. Privítal by, keby prezident vysvetlil financovanie svojej kampane v Národnej rade (NR) SR. Predseda vlády to vyhlásil v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.povedal premiér, podľa ktorého tým Kiska uvoľnil priestor pre relevantné politické strany, ktoré dovtedy čakali na jeho rozhodnutie.myslí si Pellegrini s tým, že Smer-SD chce podporiť dobrého kandidáta, ale vnútrostranícka debata o ňom ešte neprebehla.Ako predseda vlády chce sledovať ďalšie kroky súčasného prezidenta.uviedol premiér, ktorý bude rešpektovať, ak sa v ďalších parlamentných voľbách Kiska zapojí do politického súboja, na čo má čas po skončení mandátu. Vzhľadom na Kiskove názory prezentované tento týždeň v médiách má Pellegrini pocit, "akoby už prezident opustil prezidentský úrad a začal rozširovať rady politikov".V súvislosti s financovaním predchádzajúcej prezidentskej kampane si premiér myslí, že je to otázka, ktorá by mala zaujímať celú verejnosť. Pripomenul, že pri pochybnostiach o jeho byte išiel dobrovoľne na parlamentný výbor a ukázal všetky potrebné dokumenty, aby situáciu vysvetlil.tvrdí Pellegrini, podľa ktorého, ak sa chce Kiska v budúcnosti postaviť na čelo nejakej politickej strany alebo iným spôsobom pôsobiť v politike, mal by tieto záležitosti vysvetliť.uzavrel premiér.