PREMIÉR: Prezident D. Trump je zmena, ktorá môže byť na niečo dobrá

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava/Žiar nad Hronom 20. januára (TASR) - Ak Donald Trump naplní predsavzatia zo svojej predvolebnej kampane, môže zmena na poste prezidenta USA znamenať pozitívum. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to dnes uviedol v súvislosti s inauguráciou Donalda Trumpa, v poradí 45. prezidenta USA.Premiér by si želal, aby sa naplnili Trumpove predstavy o dobrých vzťahoch USA s Ruskom.upozornil Fico. Sledovať bude tiež to, či sa naplnia slová o menšej angažovanosti a vojenskej prítomnosti USA v Európe.povedal.A ako priznal, veľmi ho bude zaujímať, čo EÚ urobí, ak sa Trump rozhodne zrušiť voči Rusku sankcie.vyhlásil Fico, ktorý zopakoval, že sankcie považuje za nezmyselné.Donald Trump zložil dnes slávnostnú prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a stal sa tak 45. prezidentom Spojených štátov amerických.Trump položil ruku na tú istú Bibliu, na ktorú prisahal jeden z najvýznamnejších prezidentov Spojených štátov Abraham Lincoln, ako aj jeho predchodca Barack Obama.Nový šéf Bieleho domu už krátko po svojej inaugurácii podpísal prvé oficiálne dokumenty. Bola medzi nimi legislatíva, ktorá umožní novému šéfovi Pentagónu Jamesovi Mattisovi ujať sa funkcie.Ďalej signoval niekoľko nominácií, ktoré predloží americkému Senátu, a tiež deklaráciu k Národnému dňu vlastenectva.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR pri príležitosti dnešnej inaugurácie 45. prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa vyslovuje odhodlanie pokračovať v ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov s USA, ako i v posilňovaní transatlantického partnerstva potrebného na udržiavanie stability, bezpečnosti a demokracie v širšom euroatlantickom priestore. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie.uviedlo MZVaEZ.Ministerstvo zahraničných vecí vyzdvihlo Spojené štáty ako strategického partnera a jedného z najbližších spojencov SR. Úspešná spolupráca prebieha v mnohých oblastiach – od modernizácie našich ozbrojených síl, podpory stability v krízových častiach sveta, cez ekonomickú a podnikateľskú spoluprácu, až po výmenné študijné pobyty Slovákov v USA a amerických občanov na Slovensku.Za základný pilier vzájomných vzťahov označilo ministerstvo spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO).uvádza sa vo vyhlásení.Rezort diplomacie zároveň dodal, že Slovensko podporuje pokračovanie rokovaní o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP) v duchu vzájomnej výhodnosti, hospodárskeho rastu a zlepšovania štandardov.uzavrelo ministerstvo zahraničných vecí.