Premiér prezidentovi:Haló, je najvýznamnejší štátny sviatok, aký SR má

Na snímke premiér Robert Fico. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 5. júla (TASR) - Sviatok svätých Cyrila a Metoda je najvýznamnejším štátnym sviatkom, aký Slovensko má. Odkaz tejto dvojice nás zaväzuje konať múdro a pre blaho národa. Vyhlásil to dnes predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v rámci celoslovenských osláv tohto sviatku na hrade Devín a nepriamo poukázal na neúčasť prezidenta SR Andreja Kisku.apeloval. Fico pripomenul, že 1. septembra 2017 to bude 25 rokov od momentu, kedy Slovenská národná rada prijala novú Ústavu SR.povedal.Rovnako tak bol schválený zákon, ktorý zakotvil 5. júl ako štátny sviatok.odkázal.Podľa Fica oslavujeme sviatok SNP a pritom ticho tolerujeme, že sú tu ľudia, ktorí hovoria, že SNP to bola banda zločincov.myslí si premiér.Pripomenul, že Cyril a Metod priniesli na naše územie nielen vieru, ale aj vzdelanosť a zaradili nás medzi najvyspelejšie spoločnosti vtedajšieho sveta.poznamenal Fico.Predseda vlády je presvedčený, že dnes stojíme pred otázkami, ktoré sa týkajú smerovania nášho mladého štátu.konštatoval.V týchto nepokojných časoch rýchlych zmien si Fico uvedomuje, aké dôležité je ideové partnerstvo štátu a cirkvi.myslí si.Robert Fico zopakoval, že chceme byť súčasťou jadra Európy.dodal.