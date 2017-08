PREMIÉR: Pri nákupe vojenskej techniky treba hľadať európske riešenia

Na snímke vľavo predseda vlády SR Robert Fico a vpravo minister obrany SR Peter Gajdoš počas tlačovej konferencie po stretnutí na tému Vojenských spôsobilostí Európskej únie v Bratislave 10. augusta 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany by sa malo zapojiť do všetkých iniciatív, ktoré sa týkajú vojenských spôsobilostí v rámci EÚ. Zároveň pri rozhodnutiach ohľadom nákupu novej vojenskej techniky, má hľadať európske riešenia. Vyzval na to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa dnes na ministerstve obrany stretol s jeho šéfom Petrom Gajdošom (nom. SNS).uviedol Fico. Treba podľa neho ukázať partnerom v Európe, že vieme prijímať európske rozhodnutia.Fico pripomenul, že EÚ spúšťa na jeseň špeciálny program, kde krajiny, ktoré budú mať záujem, budú môcť užšie spolupracovať v oblasti obrany. Slovensko by malo byť podľa Fica súčasťou týchto iniciatív.dodal premiér.Ministerstvo obrany (MO) SR chce podľa Gajdoša systémovo riešiť modernizáciu armády, ktorá bude vychádzať z dlhodobého plánu rozvoja. Dôraz bude klásť na projekty pozemných a vzdušných síl.MO SR chce v nasledujúcich rokoch nakúpiť spolu 81 bojových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 404 bojových obrnených vozidiel, respektíve viacúčelových taktických vozidiel na podvozku 4x4. Vyplýva to z projektu ministerstva obrany, ktorý už odobrila vláda s tým, že sa majú využiť aj kapacity slovenského obranného priemyslu.Rezort odhaduje náklady na projekt Bojové obrnené vozidlo 8x8 na približne 417 miliónov eur a na projekt Bojové obrnené vozidlo 4x4 a Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 na približne 782,7 milióna eur. Celkovo by tak na tieto projekty malo ísť takmer 1,2 miliardy eur. Do tejto sumy sú zarátané aj náklady na logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru.Rozpracovaná je aj otázka nadzvukového letectva. Ministerstvo chce mať najneskôr do konca septembra pripravenú analýzu ponúk na nové stíhačky. Armáda chce obmeniť stíhačky Mig-29, ktoré už dosluhujú. Ministerstvo ešte koncom minulého roka hovorilo o tom, že očakáva ponuky z viacerých krajín. Slovensko pritom od marca 2015 rokuje aj so Švédmi o stíhačkách JAS-39 Gripen.