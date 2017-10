Premiér: Pri veľkých súdny sporoch musí byť vždy špeciálna zmluva

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. októbra (TASR) - Veľké súdne spory, ktorých účastníkom by bola Slovenská republika, by mali byť z hľadiska právneho zastúpenia štátu ošetrené vždy špeciálnou zmluvou. V dnešnej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na margo vysokej odmeny, ktorá mala byť vyplatená advokátskej kancelárii Radomíra Bžána za jeho zastupovanie SR v spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG).zdôraznil premiér s tým, že na takéto veľké prípady sa bude musieť vždy urobiť ad hoc zmluva.Fico apeloval, aby sme ocenili, že Slovensko má naspäť VEG.zopakoval.Šéf exekutívy zdôraznil, že jeho vláda zachraňovala VEG, ktorá bola odovzdaná talianskemu Enelu počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu.podotkol.Vedenie nástupníckej spoločnosti po FNM MH Manažment opustí po kauze svoje kreslá. Na otázku, či budú nasledovať aj hmotnoprávne dôsledky, Fico odvetil, že nie všetko, čo je nechutné a nespravodlivé, je aj nezákonné.zdôraznil.Fico pripomenul, že došlo k zníženiu odmeny pre Bžána, ale objavujú sa aj úvahy, či je táto zmluva vôbec platná.dodal.