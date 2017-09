PREMIÉR: Pristúpime k elektronickému žrebovaniu hodnotiteľov

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. septembra (TASR) - Hodnotitelia eurofondových projektov sa budú žrebovať elektronicky. Uviedol to dnes na brífingu v Bratislave premiér Robert Fico (Smer-SD), za účasti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) pri predstavení akčného plánu na zvýšenie transparentnosti pri čerpaní eurofondov, ktorý v stredu (27.9.) na svojom rokovaní schválil vládny kabinet.priblížil Fico.V prípade projektov nad 10 miliónov eur bude podľa neho povinné hodnotenie celou skupinou príslušných expertov.Druhým základným atribútom pre čo najlepšie čerpanie eurofondov je podľa premiéra ich maximálne zjednodušenie." poznamenal Fico.Pripomenul, že sa pri projektoch už zaviedol dvojkolový výber. "avizoval premiér. Podľa Fica sa taktiež rozširuje rozsah služieb informačno-poradenskými centrami, aby žiadatelia neboli odkázaní len na externé agentúry, ktoré si z poradenstva okolo eurofondov urobili svoj biznis." dodal Fico.Podľa Pellegriniho nové opatrenia, ktoré sa budú postupne zavádzať do konca roku 2017 a do marca 2018, sa dotýkajú všetkých oblastí a procesov čerpania.doplnil.Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktorý v stredu odobrila vláda, je členený na dve základné oblasti, ktorým Centrálny koordinačný orgán (CKO) venuje zvýšenú pozornosť, a to oblasť transparentnosti a oblasť zjednodušenia EŠIF.Opatrenia zasahujú kompletné spektrum procesov od projektových zámerov pri dvojkolovom procese, opatrenia týkajúce sa elektronickej komunikácie, opatrenia s cieľom transparentného procesu hodnotenia, až po možnosť využívania otvorených údajov súvisiacich s realizáciou projektov a programov EŠIF.Celkovo obsahuje akčný plán 38 opatrení v rámci 26 oblastí, pričom za ich zavedenie do praxe je zodpovedný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v niektorých prípadoch v spolupráci s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Protimonopolným úradom SR, Úradom pre verejné obstarávanie, ako aj medzinárodnými organizáciami. Spolu so zodpovedným subjektom je vždy uvedený aj termín splnenia príslušnej úlohy.