PREMIÉR R. FICO: Dostávame sa na hranu znižovania nezamestnanosti

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) – V najlepších rokoch sa nezamestnanosť na Slovensku pohybovala na úrovni 7,5 – 8 % a tento stav by sme mohli opäť dosiahnuť v roku 2017. Stlačiť nezamestnanosť ešte nižšie je však pri súčasnej štruktúre nezamestnaných už veľmi ťažké. V nedávnom rozhovore pre TASR to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).upozornil.V štruktúre nezamestnaných vidí viaceré problémy. Veľká časť z nich nemá ani základné vzdelanie. Ďalší nezamestnaní sú ľudia, ktorí si nechcú nájsť trvalé zamestnanie, pretože sa obávajú exekúcií. Prípadné takí, ktorým sa pri súčasnom nastavení sociálnych dávok nechce pracovať.Treba preto prísne oddeliť tých, ktorí chcú a ktorí nechcú pracovať, zdôraznil Fico. V tejto súvislosti je už pripravený aj návrh zákona o službách zamestnanosti.avizoval.Naopak, stále vypuklejší je problém nedostatku pracovnej sily v niektorých odvetviach na Slovensku. Vláda na tom už podľa premiéra začína pracovať.priblížil.Jedným z riešení do budúcnosti je podľa neho lepšie prispôsobiť vyučovanie na stredných školách potrebám praxe, kde štát musí zohrávať podstatne aktívnejšiu úlohu ako doteraz. Preto sa už k tejto téme stretol aj s predstaviteľmi samosprávnych krajov či cirkví.vysvetlil predseda vlády.Zároveň je podľa neho potrebné tlačiť na rast miezd, aby sa oplatilo pracovať a aby nebol tlak na dovoz pracovníkov zo zahraničia. "" konštatoval premiér.Pripustil však, že sú prípady, kedy sa to inak ako zahraničnými pracovníkmi riešiť nedá. Ako príklad uviedol trnavskú automobilku PSA Peugeot Citroen, kde je priemerný hrubý zárobok približne 1300 eur a aj tak nevedia nájsť ľudí. "dodal Fico.