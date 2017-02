PREMIÉR R. Fico: Opozícia prichádza s nezmyselnou schôdzou

Premiér SR Robret Fico. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 12. februára (TASR) - Opozícii sa ťažko pozerá, že vláda vie zasiahnuť, keď niekto iný zlyhá, ako sa to stalo pri rozhodnutí nezávislého regulačného úradu o cenách energií. Prichádza preto s nezmyselnou mimoriadnou schôdzou Národnej rady (NR) SR. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s návrhom na jeho odvolanie. "" vyhlásil v dnešnej diskusii TA3 V politike.Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podali opoziční predstavitelia v piatok (10.2.), uskutoční sa v utorok (14.2.) popoludní. Opozícia má podľa Fica právo začať takúto schôdzu a koalícia jej toto právo neberie, schôdza sa teda uskutoční. Jej priebeh aj výsledok sa však podľa premiéra dá predvídať." avizoval.Koaliční poslanci sa podľa neho rozhodnú sami, či sa tejto schôdze budú zúčastňovať, Fico to však vzhľadom na to, ako sa správa opozícia v NR SR, nepredpokladá.zdôraznil.Jednou z požiadaviek opozície na premiéra bolo, aby za problémy s cenami energií odvolal ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD). Fico však na to nevidí dôvod." dodal.