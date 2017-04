PREMIÉR: R. Kaliňák a T. Gašpar majú moju plnú dôveru

Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák a vpravo prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Prečítajte si tiež:

Premiér: Rozvod medzi Britániou a EÚ musí skončiť víťazstvom Únie



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) a policajný prezident Tibor Gašpar majú plnú dôveru premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Predseda vlády zároveň v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že téme korupcie venuje primeranú pozornosť a jeho vláda robí, čo môže. Odmieta však vytváranie dojmu, že všetci ministri sú zlí. Tvrdí, že ak uvidí pri ktoromkoľvek z nich pochybenie, bude konať.vyhlásil v diskusii Fico. Zároveň žiada orgány činné v trestnom konaní, aby počúvali, čo hovoria kontrolné inštitúcie ako Najvyšší kontrolný úrad či Úrad pre verejné obstarávanie, a prípadne konajú.V reakcii na nedávny Veľký protikorupčný pochod organizovaný stredoškolákmi, ktorý priviedol do ulíc niekoľko tisíc ľudí, uviedol, že korupcia je téma, ktorá hýbe Slovenskom.poznamenal a zopakoval, že rešpektuje právo ľudí zhromažďovať sa. A ak ľudia hovoria, že korupcia je problém, premiér podľa vlastných slov cíti väčší tlak na to, aby jeho vláda prijímala ďalšia opatrenia. Poukázal na prípravu zákona o oznamovateľoch korupcie aj na vládou schválené opatrenia na boj s daňovými únikmi.Ľudia na proteste žiadali odchod ministra Kaliňáka, policajného šéfa Gašpara aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Fico pripomenul, že Kováčika volí a odvoláva Národná rada SR, ktorá ho opakovane zvolila ústavnou väčšinou. Kováčik je teda podľa neho téma pre parlament. Pokiaľ ide o Kaliňáka a Gašpara, za tými si predseda vlády stojí.vyhlásil s tým, že Kováčikove kroky vníma ako adekvátne.Fico zároveň odmietol, že by niekto kládol prekážky vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom pri vyšetrovaní napríklad kauzy Gorila. Trvá na tom, že je to kauza druhej vlády Mikuláša Dzurindu a chcel by aj on vedieť, či vtedy politici brali za privatizáciu strategických podnikov úplatky. Fico neodpovedal na otázku, či pil v goriľom konšpiračnom byte na Vazovovej ulici kolu.zopakoval.Predseda vlády by bol rád, keby sa verejnosti nehovorili iba negatívne informácie.povedal Fico. Médiá podľa neho majú informovať tak o negatívnych, ako aj o pozitívnych veciach.poznamenal.Premiér zároveň zopakoval, že jeho strana nepodporí program mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej chce opozícia odvolať predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) za kauzu otvárania listov občanov pre poslancov.vyhlásil Fico.