Premiér Rajoy: Katalánci nemôžu usporiadať referendum o nezávislosti

Španielsky premiér Mariano Rajoy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 7. septembra (TASR) - Katalánci nemôžu usporiadať referendum o nezávislosti, pretože im to nedovoľuje ústava ani zákony, reagoval španielsky premiér Mariano Rajoy na stredajšie hlasovanie katalánskeho parlamentu. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Poslanci katalánskeho parlamentu prijali návrh zákona, na základe ktorého sa referendum o nezávislosti tohto regiónu od Španielska uskutoční 1. októbra.V návrhu zákona z dielne katalánskej vlády sa uvádza, že ak sa voliči vyslovia v referende za nezávislosť, do 48 hodín bude nasledovať deklarácia o nezávislosti.Španielsky premiér Mariano Rajoy už skôr vyzval ústavný súd, aby návrh zákona vyhlásil za neplatný. Očakáva sa, že súd návrh preskúma ešte tento týždeň a vyhlási ho za neplatný, ako to urobil s podobnými pokusmi aj v minulosti.Katalánski poslanci prijali návrh po 12 hodín trvajúcej, často chaotickej debate v barcelonskom parlamente.Za návrh hlasovalo 72 poslancov, niekoľko ďalších sa zdržalo hlasovania. Opozícia hlasovanie bojkotovala, takže proti návrhu nikto nehlasoval.Katalánsky premiér Carles Puigdemont na nedávnej tlačovej konferencii povedal, že nestanovia minimálnu volebnú účasť na referende.Podľa prieskumov verejnej mienky si referendum želá väčšina obyvateľov Katalánska.