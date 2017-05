PREMIÉR: Riaditeľom odboru prevencie korupcie ÚVSR bude P.Kovařík

Na snímke vpravo premiér Robert Fico a vľavo nový riaditeľ Oddelenia prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 31. mája (TASR) – Riaditeľom nového odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR sa stane bývalý policajný vyšetrovateľ Peter Kovařík. Na tlačovej konferencii ho dnes predstavil premiér Robert Fico (Smer-SD).Bývalý šéf Úradu boja proti korupcii sa postaví 1. júna do čela nového odboru, ktorý premiér vytvoril nedávno, keď ho oddelil zo sekcie kontroly Úradu vlády SR a podriadil priamo pod svoju kanceláriu. Fico očakáva, že Kovařík významne posilní nielen odbor, ale aj kredibilitu Úradu vlády SR v tejto oblasti.vyhlásil premiér. Pripomenul, že Kovařík viedol Úrad boja proti korupcii počas vlády Ivety Radičovej.Pred novinármi Fico svojmu novému podriadenému povedal, že boj s korupciou považuje za jednu z priorít jeho činnosti.dodal novému šéfovi odboru.Kovařík vysvetlil, že ponuku prijal, nakoľko pociťuje silný tlak na to, že v tejto oblasti je potrebné mnoho vecí vylepšovať.uviedol s tým, že nový odbor by mal byť impulzom pre všetky ministerstvá, ale aj výkonné pracoviská. Kovařík by sa ale rád rozprával aj s občanmi a neziskovými organizáciami.Premiér priblížil, že úlohou nového odboru je najmä preventívna práca. Príkladom môže byť seminár o ochrane oznamovateľov korupcie, ktorý sa v utorok (30.5.) uskutočnil na Úrade vlády SR v spolupráci s medzinárodnou organizáciou OECD. Fico má však očakávania, že Kovařík bude prichádzať aj s legislatívnymi návrhmi. Mal by tak napríklad finalizovať novelu zákona o ochrane oznamovateľov korupcie.Predseda vlády chce, aby sa Kovařík pozrel aj na protikorupčnú linku, ktorá je zriadená na Úrade vlády SR.“ doplnil.