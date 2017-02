Premiér Robert Fico odletel na summit EÚ na Malte s témou migrácie

Na snímke premiér SR Robert Fico počas 43. schôdze vlády SR v Bratislave v stredu 25. januára 2017. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. februára (TASR) - Premiér Robert Fico odletel dnes na neformálny summit lídrov Európskej únie (EÚ) v maltskej Vallette, ktorý sa uskutoční v piatok 3. februára. Hlavnou témou má byť migrácia. Neformálne zasadnutie nadväzuje na vlaňajší bratislavský summit, ktorým sa začali politické úvahy o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi." informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Ešte pred začiatkom summitu sa v piatok ráno zídu predsedovia vlád krajín V4 na koordinačnom stretnutí. V súčasnosti je predsedníckou krajinou Vyšehradskej skupiny Poľsko.Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová koncom januára urgovala konkrétne výsledky v utečeneckej politike EÚ a vyzvala jej členské štáty na vzájomnú solidaritu. Podľa Merkelovej názoru nestačí iba rozprávať, potrebné sú činy. Kancelárka sa netajila s nádejami, ktoré spája s vrcholnou schôdzkou na Malte, kde bude jednou z ústredných tém migračná trasa vedúca zo severoafrického pobrežia, cez Stredozemné more do Talianska.Predseda Európskej rady Donald Tusk poslal pred summitom lídrom list, v ktorom upozornil, že prípadný rozpad Európskej únie by viedol k závislosti európskych krajín od USA, Ruska a Číny. Európa musí preto, ako uviedol, prijať účinné a solídne opatrenia, ktoré zmenia nálady verejnosti a oživia ašpirácie doviesť európsku integráciu na novú úroveň.Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová predstavili v januári príspevok EÚ k lepšiemu riadeniu migrácie a záchrane ľudských životov v Stredozemnom mori. Táto téma bude ústredným bodom diskusií národných lídrov. Komisia zverejnila šesť dodatočných opatrení na posilnenie činnosti EÚ na tejto migračnej trase. Očakáva, že premiéri a prezidenti na summite vo Vallette tieto odporúčania schvália.