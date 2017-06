Premiér Sipilä nemieni spolupracovať ďalej s populistami

Jussi Halla-aho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 12. júna (TASR) - Fínsky premiér Juha Sipilä dnes prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí informoval, že vypovie koaličnú dohodu s populistickou a euroskeptickou stranou Praví Fíni (PS), a to kvôli jej výraznému posunu doprava.Stalo sa tak iba dva dni po tom, čo sa na zjazde PS v Jyväskylä stal novým predsedom tejto strany zástanca tvrdej línie Jussi Halla-aho. Tento europoslanec nahradil na čele PS dlhoročného šéfa strany Tima Soiniho, ktorý je ministrom zahraničných vecí a je považovaný za relatívne umierneného politika. Jeho nástupca vo funkcii už vo vystúpení pred delegátmi zjazdu vyhlásil, že ak chcú Fíni získať dôveru voličov, musia "agresívnejšie" vystupovať pri témach, ktoré tento subjekt odlišujú od iných strán.Halla-aho bol v roku 2012 uznaný najvyšším súdom za vinného z podnecovania k rasovej neznášanlivosti a musel zaplatiť pokutu. Pred niekoľkými týždňami vyzval Európsku komisiu na potrestanie humanitárnych organizácií, ktoré zachraňujú migrantov na ich ceste cez Stredozemné more do Európy.Predseda fínskej vlády dnes konštatoval, že predpoklady pre ďalšiu koaličnú spoluprácu s PS nie sú dané.V podobnom duchu sa s odvolaním sa na preferovanie odlišných hodnôt vyjadril aj líder tretej z koaličných strán minister financií Petteri Orpo.Praví Fíni boli členmi koaličnej vlády premiéra Sipiläho spoločne s jeho centristami a Národnou koaličnou stranou (KOK) od roku 2015. Ich vstup do koalície sa však negatívne prejavil na ich preferenciách, ktoré klesli z niekdajších 17,7 percenta na deväť percent v júni tohto roku.Znalci pomerov sa domnievajú, že fínsky premiér sa v pokračovaní práce vládneho kabinetu spolieha na spoluprácu s dvoma menšími politickými stranami, Švédskou ľudovou stranou vo Fínsku a Kresťanskými demokratmi.