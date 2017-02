PREMIÉR: Situácia s pracovnou silou na Slovensku začína byť alarmujúca

Predseda vlády SR Robert Fico (uprostred), štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková (vľavo) a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška počas tlačovej konferencii o absolvovanom pracovnom programe v okrese Púchov v Dohňanoch 13. februára 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dohňany 13. februára (TASR) – Situácia s pracovnou silou na Slovensku začína byť alarmujúca. Kde prídeme, každý hovorí, že nemáme ľudí, ktorí by vedeli a chceli pracovať. Na tlačovej konferencii to dnes v obci Dohňany po návšteve Púchovského okresu povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).Premiér dnes navštívil dve spoločnosti v Púchovskom okrese – Koval Systems v Beluši a EMT v Púchove.skonštatoval Fico s tým, že duálne vzdelávanie bude zrejme jediný zdroj kvalifikovanej pracovnej sily do budúcnosti.Ako dodal, je podstatne výhodnejšie, aby spoločnosti boli zakomponované do duálneho vzdelávania a tam si pripravovali kádre, ktoré budú schopné nastúpiť do práce.ozrejmil predseda vlády.Doplnil, že Trenčiansky kraj je lídrom v duálnom vzdelávaní, no sú kraje, kde je záujem pomerne malý.skonštatoval premiér.Momentálne sme podľa premiéra svedkami pomerne významného „kanibalizmu“ pokiaľ ide o firmy na Slovensku a priťahovanie si zamestnancov z iných firiem.zdôraznil predseda vlády.