PREMIÉR: Sloboda prejavu nespočíva v tom, že tu bude niekto hajlovať

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas centrálnych osláv 73. výročia Slovenského národného povstania v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) –Je šialené, že po 73 rokoch od Slovenského národného povstania (SNP), od čias, keď sme vyhnali "náckov", je neďaleko Pamätníka SNP budova, kde si hovoria "Na stráž" a my sa na to pozeráme, akoby to bolo v poriadku. Konštatoval dnes počas centrálnych osláv 73. výročia SNP v Banskej Bystrici premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý verejne vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby na tieto prejavy reagovali tak veľmi, ako sa dá, lebo je to zločin.Podľa neho Slovensko je jedna z najslobodnejších a najdemokratickejších krajín a až tak, že si každý robí čo chce, bez akejkoľvek miery zodpovednosti.zdôraznil Fico.Pripomenul, že Slovenský štát bol satelit nemeckého fašistického štátu, po ktorom chodili všelijakí "náckovia" a gardisti, na úradoch vykrikovali "Na stráž", a čo je horšie, boli to aj Slováci, ktorí sa podieľali na najohavnejších tragédiách a pomáhali fašistom vraždiť.Ako pokračoval, SNP je jednou z najdôležitejších udalostí v dejinách slovenského národa. Vzdal úctu všetkým účastníkom Povstania, ktorí sa v roku 1944 postavili fašizmu, a to v čase, keď nikto netušil, kedy vojna skončí. Išli do boja a pritom vedeli, že keď ich chytia, budú ich mučiť a popravia.uviedol premiér.Podľa neho mier už berieme ako samozrejmosť, no je treba si ho vážiť.Fico sa ešte v úvode svojho príhovoru ospravedlnil účastníkom osláv za hlasné prejavy nesúhlasu časti návštevníkov, ktorí prišli do areálu Pamätníka SNP.Hnutie OĽaNO sa dnes od týchto prejavov dištancovalo: "