PREMIÉR: Slovensko spĺňa podmienky byť v jadre Európskej únie

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas spoločnej tlačovej konferencie na tému Krajine sa darí 22. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovensko plní všetky podmienky na to, aby bolo jadrom Európskej únie. Presvedčený je o tom premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého to potvrdzujú aj štatistiky. Poukázal najmä na historicky nízku úroveň nezamestnanosti, rast miezd, ako aj samotný rast slovenskej ekonomiky.Premiér chce tieto výsledky odprezentovať aj na stredajšom (23.8.) rokovaní s Rakúskom a Francúzskom v Salzburgu. Podľa Fica je národnoštátnym záujmom byť v európskom jadre. "Krajine sa jednoducho darí. Ťažko tieto čísla spochybniť. Dve alebo tri podmienky, ktoré budú podmienkami účasti v jadre, spĺňame a máme čo ponúknuť krajinám, ktoré sa k jadru hlásia," skonštatoval premiér na dnešnej tlačovej konferencii.Fico za jednu zo splnených podmienok považuje rozpočtovú zodpovednosť. "Faktom je, že za výsledky v oblasti rozpočtovej disciplíny nám prejavujú rešpekt európski politici už niekoľko rokov. Oznámili sme historicky najnižší deficit a naďalej pracujeme na ďalšej konsolidácii verejných financií," priblížil premiér.Vyčíslil, že oproti roku 2012 je výkon ekonomiky v súčasnosti o 15 % vyšší. "Ekonomike sa darí aj v tomto roku a mala by vzrásť o 3,3 %. Potvrdzujú to aj čísla vývoja po druhom kvartáli. Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko sú ťahúňom európskej ekonomiky. Rast HDP sa ešte v ďalších rokoch zrýchli, vytvorili sme na to všetky podmienky," očakáva premiér.Za uplynulé štyri roky mali vzrásť o 3 % aj reálne mzdy. "Nezamestnanosť prestala byť najväčším problémom Slovenska a je na historických minimách," uviedol Fico s tým, že od vzniku novej vlády pribudlo na Slovensku podľa údajov Sociálnej poisťovne viac ako 80.000 nových pracovných miest. Vláda pritom presadzuje aj razantný rast minimálnej mzdy. Ak prejde aktuálny návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur, od roku 2012 by tak minimálna mzda na Slovensku vzrástla o 152 eur.Premiér tiež označil za potrebné robiť aj reformy v sociálnej oblasti, ktoré budú krajiny jadra určite vyžadovať. "Členstvo v jadre nebude zadarmo. Sme pripravení hovoriť aj o nových konceptoch. Je tu koncept 13. platu. Smer-SD je pripravený sadnúť si za stôl a o tom rokovať," podotkol Fico.Vláda by sa však podľa neho mala zaoberať aj vyšším odmeňovaním rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o seniorov či o ľudí s potrebnou 24-hodinovou starostlivosťou. "Čakám, že sa stretneme tri vládne strany a povieme svoje predstavy, kto by čo chcel do rozpočtu presadiť," dodal Fico s tým, že vláda by sa mala zaoberať aj rozšírením počtu najmenej rozvinutých okresov.