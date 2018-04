Premiér: Smer-SD sa otázkou prezidentských volieb nezaoberal

Na snímke predseda vlády Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. apríla (TASR) - Predstavitelia najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD sa zatiaľ otázkou prezidentských volieb nezaoberali, neriešili potenciálnych kandidátov a nehovorili ani o nikom, koho by Smer-SD, ak nepostaví vlastného uchádzača, mohol podporiť. Novinárom to povedal premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini s tým, že pre stranu to zatiaľ nie je otázka dňa.Na otázku, či neuvažuje o kandidatúre on sám, Pellegrini odvetil, že nie.dodal Pellegrini.Ako kandidáti Smeru-SD sa spomínali podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ale aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Šefčovič naznačil, že svoju úlohu vidí skôr v snahe zvýšiť volebnú účasť na ďalších eurovoľbách, aby nesilneli extrémistické a protieurópske strany. Lajčák kandidatúru odmietol, o post hlavy štátu nebude bojovať ani predseda strany a expremiér Robert Fico.