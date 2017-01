Premiér Sobotka ubezpečil, že krajina ani občania nie sú v ohrození

Na archívnej snímke český premiér Bohuslav Sobotka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Praha 12. januára (TASR) - Česká republika ani jej občania nečelia žiadnej aktuálnej bezpečnostnej hrozbe, uviedol dnes na tlačovej konferencii v Prahe pred kamerami verejnoprávnej Českej televízie premiér Bohuslav Sobotka.Zverejňovanie informácií o práci tajných služieb poškodzuje kredibilitu ČR, konštatoval predseda vlády v reakcii na stredajšie slová prezidenta Miloša Zemana pre Český rozhlas o tom, že sa na území krajiny pohybuje Severoafričan podozrivý z kontaktov s teroristami.Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) slová hlavy štátu komentovať nechcela, viacerí politici, ako aj experti z danej sféry však neváhali Zemana za ne skritizovať. Veľmi kriticky sa vyjadrili o Zemanovi napríklad poslanci Ivan Gabal (KDU-ČSL) či Daniel Korte (TOP 09).Bývalý riaditeľ civilnej rozviedky, bezpečnostný expert Karel Randák pre internetový server Novinky.cz reagoval slovami:Zeman si mal podľa Randáka túto informáciu ponechať pre seba.konštatoval Randák.Bývalý šéf BIS Jiří Růžek v reakcii uviedol: "Pán Zeman je schopný povedať čokoľvek a už ma to neprekvapuje."Exminister vnútra ČR František Bublan sa pre internetový server Aktuálně.cz vyjadril, že prezident nemá právo oznamovať verejnosti takúto informáciu. Narušil tým podľa neho prácu spravodajcov. "To je fatálna chyba," konštatoval.V reakcii na kritické ohlasy hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček v SMS pre internetové vydanie denníka Blesk napísal:Ďalší bezpečnostný expert Andor Šándor reagoval na Zemanovo vyjadrenie slovami:Nepriamo to potvrdil aj premiér Bohuslav Sobotka: