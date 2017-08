Premiér Sobotka žiada pozorovateľský status na rokovaniach eurozóny

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 28. augusta (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka požaduje, aby krajiny Európskej únie, ktoré nezaviedli euro, mali pozorovateľský status pri rokovaniach eurozóny. To by podľa neho "a zároveňpovedal Sobotka v prejave na výročnom stretnutí českých veľvyslancov v Prahe.Podľa českého premiéra je jasné, že eurozóna bude v pohybe. Francúzsko a Nemecko sa budú pokúšať prehĺbiť integráciu eurozóny v mnohých oblastiach, myslí si Sobotka.Česko preto podľa neho musí tieto diskusie pozorne sledovať, aby sa v rámci eurozóny neprijali rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na krajinu bez toho, aby ich mala Praha možnosť ovplyvniť. Sobotka myslel pozorovateľským statusom predovšetkým to, aby sa predstavitelia krajín únie, ktoré nemajú euro, mohli zúčastňovať na rokovaní ministrov financií eurozóny.Česko doteraz nestanovilo termín pre prijatie spoločnej európskej meny. Aj keď ekonomika podmienky vstupu do eurozóny prakticky plní, väčšina českých politikov je v tejto otázke zdržanlivá. Dôvodom sú obavy, že by sa Praha musela podieľať na platení záväzkov niektorých vysokozadlžených členov eurozóny, ako je Grécko.