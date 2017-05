PREMIÉR: Štefánik je človek poskytujúci obrovské množstvo inšpirácie

Na snímke Robert Fico. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Ivanka pri Dunaji 4. mája (TASR) – Najlepším spôsobom spoznávania našich velikánov je prísť na pietne miesto, akým je aj Mohyla tragédie, miesto skonu generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Platí to najmä pre mladých ľudí, ktorí nie sú z dôvodu obrovského pretlaku informácií dostatočne oboznámení o našej histórii. Na dnešnej pietnej spomienke pri príležitosti výročia Štefánikovho úmrtia to povedal predseda vlády Robert Fico.vyhlásil premiér. Dodal, že ho vždy motivovalo Štefánikove heslo 'Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem'.povedal Fico.Vyzdvihol Štefánikove aktivity ako vojaka, vedca, diplomata a človeka, ktorý sa zaujímal o celý svet.uviedol predseda vlády. Na záver vyjadril presvedčenie, že mohyla v Ivanke bude lákať stále viac najmä mladých ľudí.Milan Rastislav Štefánik bol slovenský politik, diplomat, vojak, vedec. Zohral kľúčovú úlohu pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a založení prvej Československej republiky. Zomrel pri návrate do vlasti 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo náhle zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. V roku 1923 bola na tomto mieste postavená mohyla v tvare pyramídy podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča.