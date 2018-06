Premiér: Stretnutie Trumpa a Kim Čong-una bolo historickou udalosťou

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokórejský líder Kim Čong-un kráčajú počas historického summitu v blízkosti hotela Capella na singapurskom ostrove Sentosa 12. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Nedávne stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure bolo historickou udalosťou, a aj keď jeho výsledkom bola len politická deklarácia, je to úspech. Počas parlamentnej Hodiny otázok to odkázal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorého odpoveď pre neprítomnosť prečítal podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).uviedol Pellegrini.Podľa neho však Slovensko vníma stretnutie týchto dvoch lídrov ako dobrý základ pre pokračovanie procesu, na konci ktorého bude nastolenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove.