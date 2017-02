Premiér Tsipras sa ohradil voči výrokom ministra W. Schäubleho

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras prichádza na rokovanie na Bratislavskom hrade. V Bratislave dňa 16. septembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Atény 11. februára (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras adresoval Berlínu ostré slová.," uviedol dnes na zjazde svojej strany Syriza.pokračoval. Nevie si predstaviť, že v zmysle (nemeckej) vlády by to mohlo byť posielanie podpaľača so zápalkami do muničného skladu".Tsipras sa vyjadril k najnovším výrokom spolkového ministra financií Wolfganga Schäubleho, ktorý povedal, že Grécko si dopraje životnú úroveň, akoby bola jeho vlastným výsledkom. Nevyhnutné sú v ňom ďalšie reformy. Ak nebudú, "Krajina ohrozená bankrotom sa sporí so svojimi medzinárodnými veriteľmi o obsahu súčasného úsporného a reformného programu. Po piatkovom (10.2.) mimoriadnom stretnutí veriteľov s gréckym ministrom financií šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem vyzdvihol výrazný pokrok krajiny, ktorý by mohol uvoľniť cestu k poskytnutiu ďalšej pomoci.Tsipras však dnes hovoril kriticky aj o Medzinárodnom menovom fonde, ktorý odmieta nájsť riešenie pre jeho krajinu.