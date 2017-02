Premiér: Účelom schôdze je vyvolať konflikt a apatiu verejnosti

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico a poslanec Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. februára (TASR) - Účelom mimoriadnej schôdze Národnej rady SR je vyvolať konflikt a ešte hlbšiu apatiu verejnosti voči štandardným stranám. Vyhlásil to dnes predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v úvodnom slove počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa ho opozícia pokúša odvolať pre kauzu cien energií.vyzval Fico a z rokovacej sály odišiel. Nasledovala ho aj väčšina koaličných poslancov.Ešte predtým Fico zdôraznil, že v júni 1992, keď politici začali intenzívne pracovať na novej Ústave SR, tak súčasťou debaty bola aj téma inštitútu odvolávania predsedu vlády.zdôraznil.Na margo trojhodinového vystúpenia Matoviča, ktorý návrh na odvolanie premiéra uviedol, Fico poznamenal, že poslanec by nemal hovoriť o veciach, ktorým nerozumie.povedal Fico s tým, že z Matovičovej strany to boli tri hodiny prázdnych rečí,Fico odmietol aj obvinenia, že pod jeho vedením sa vo veľkom rozdávali licencie na prevádzku solárnych elektrární.odkázal.Predseda vlády zopakoval, že nemôže mať žiaden rešpekt k predkladateľom návrhu.podotkol.Podľa jeho slov v rokoch 2010 až 2012 podal SPP 25-percentný návrh na zvýšenie ceny zemného plynu.pripomenul.Premiér na margo aktuálnej kauzy cien energií zopakoval, že vládna koalícia použila politický tlak na ÚRSO a na základe tohto tlaku sa urobili náhradné rozhodnutia.dodal.Do rozpravy k návrhu na vyslovenie nedôvery Robertovi Ficovi sa následne prihlásilo 21 poslancov. Po ich vystúpeniach bude ešte možnosť prihlásiť sa ústne.