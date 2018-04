Premiér urobí všetko, aby bol minister vnútra menovaný budúci týždeň

Na archívnej snímke vľavo bývalý minister vnútra SR Tomáš Drucker a vpravo premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) urobí všetko pre to, aby už začiatkom budúceho týždňa mohol predstaviť kandidáta na nového ministra vnútra a požiadať prezidenta Andreja Kisku o jeho vymenovanie do funkcie. Povedal to novinárom s tým, že nový šéf rezortu by mohol na svojej stoličke sedieť už v stredu (25.4.).Premiér zároveň zopakoval, že kým vedenie strany nevyberie definitívneho kandidáta, nebude sa k jednotlivým medializovaným osobám vyjadrovať.dodal.Smer-SD musí nájsť nového ministra vnútra po tom, ako z funkcie abdikoval Tomáš Drucker. Pellegrini už avizoval, že by to chcel vyriešiť do niekoľkých dní.