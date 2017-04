PREMIÉR: V európskej spoločnosti prevláda dešpekt voči EÚ

a snímke predseda NR SR Andrej Danko (vpravo) víta premiéra SR Roberta Fica na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie na Bratislavskom hrade. Účasť na podujatí potvrdilo 45 zahraničných delegácií, z toho 29 predsedov parlamentov, 11 podpredsedov parlamentov a 5 delegácií bude zastúpených na nižšej úrovni. V Bratislave 24. apríla 2017. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Európa je priestor, kde sa najlepšie žije a priestor, ktorý sa môže oprieť o vynikajúce výsledky. Napriek tomu si musíme povedať, že v európskej spoločnosti prevláda dešpekt voči EÚ, k autoritám a prevláda príklon k lacným extrémnym a populistickým riešeniam. Počas konferencie predsedov parlamentov krajín EÚ na pôde Bratislavského hradu to dnes vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).povedal.Delegátov sa Fico pýtal, či odpovede a aktivity lídrov sú dostatočné.pýtal sa.Podľa Fica všetci so závisťou pozeráme na čínskych investorov, ktorí na čo v Európe ukážu prstom, to si dokážu kúpiť.vyhlásil.Robert Fico preto vidí budúcnosť EÚ najmä v hlbšom vzájomnom rešpekte členských štátov.myslí si.Slovenský premiér tvrdí, že jeho úlohou nikdy nebolo poučovať.dodal Fico.