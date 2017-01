Premiér Viktor Orbán sa nezúčastní na inaugurácii Donalda Trumpa

Na kombosnímke republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa 20. januára nezúčastní na washingtonskej inaugurácii nového amerického prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, uviedla dnes maďarská komerčná televízia ATV s odvolaním sa na vplyvné zdroje maďarskej vlády.Podľa televízie v maďarských médiách sa už týždne špekuluje o tom, či Orbán pocestuje do Washingtonu. Šéf komunikačnej kancelárie predsedu vlády Bertalan Havasi pred týždňom na otázku ATV uviedol iba toľko, že o všetkých oficiálnych programoch premiéra poskytnú včas informácie.Vládne zdroje pre televíziu uviedli, že Orbán nedostal pozvánku na slávnostné uvedenie nového prezidenta USA do úradu, ktoré sa koná už tradične 20. januára. Mnohí podľa ATV predpokladali, že by maďarský premiér mohol byť pozvaný, pretože ako prvý úradujúci predseda vlády vlani v lete verejne vyhlásil, že by v kresle amerického prezidenta rád videl Trumpa.Spojené štáty zvyčajne pozývajú na toto podujatie veľvyslancov krajín a ich rodinných príslušníkov, teda v prípade Maďarska to bude veľvyslankyňa Réka Szemerkényiová, uviedol maďarský vládny zdroj.