Premiér: Vláda bude každé tri mesiace kontrolovať výstavbu ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. mája (TASR) – Vláda Slovenskej republiky bude mať každé tri mesiace ako bod programu rokovania aktuálnu informáciu o stave výstavby rýchlostných ciest, diaľnic a ciest prvej triedy na Slovensku. Zároveň bude do konca júna vypísaná súťaž na projektovú dokumentáciu obchvatu Krupiny. Po stretnutí so zástupcami Iniciatívy stredné Slovensko o tom v stredu v Banskej Bystrici informoval predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Prvé rokovanie vlády k stavu ciest bude podľa Pellegriniho po letných prázdninách.povedal.Predseda vlády zároveň požiadal generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest, aby do konca júna prišiel s návrhom dočasného technického riešenia, ktoré pomôže sprejazdniť križovatku v Ružomberku do času, kým nebude dokončená diaľnica D1.Predmetom rozhovorov bola aj severná časť stredného Slovenska.dodal premiér.Slovensko by malo mať podľa Pellegriniho v ďalšom programovom období k dispozícii približne 11 až 12 miliárd eur, z ktorých by značná časť mala byť použitá práve do infraštruktúry. Súčasná vláda si veľa sľubuje najmä z dodatočných zdrojov, ktoré bude mať Slovensko od roku 2021 k dispozícii.spresnil.V súvislosti s napojením južnej strany stredného Slovenska s východom premiér upozornil, že nebude tolerovať správanie sa niektorých samospráv.skonštatoval Pellegrini. Vláda podľa jeho slov jasne trvá na severnom obchvate.V blízkom období by sa mali opätovne preskúmať aj možnosti dokončenia osem kilometrov dlhého úseku cesty do Slovenskej Ľupče. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko po rokovaní vyjadril potešenie, že predseda vlády prišiel s novým formátom komunikácie.informoval Nosko s tým, že riaditeľ NDS prisľúbil aj aktualizáciu všetkých zámerov a procesov, ktoré sú pripravené na trase severojužného prepojenia Slovenska.