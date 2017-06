PREMIÉR: Vláda podporuje pripravovanú investíciu Mondi SCP Ružomberok

Na snímke premiér Robert Fico (tretí zľava)počas návštevy spoločnosti Mondi SCP, a. s., najväčšieho súkromného zamestnávateľa v okrese Ružomberok, 26. júna 2017. Vľavo spolumajiteľ spoločnosti Mondi SCP, a.s. Milan Fiľo (vpravo), prezident spoločnosti Bernhard Peschek (druhý sprava) a predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla (tretí sprava). Foto: TASR/Romana Buganová Foto: TASR/Romana Buganová

Ružomberok 26. júna (TASR) - Vláda SR podporila investičným stimulom novú pripravovanú investíciu ružomberského celulózovo-papierenského podniku Mondi SCP na zabezpečenie stroja na výrobu nového produktu - kartónu s bielym povrchom. Potvrdil dnes na svojej pracovnej návšteve metropoly dolného Liptova predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).uviedol Fico.Podľa podpredsedu Dozornej rady Mondi SCP Milana Fiľa je projekt ECO plus momentálne v schvaľovacom procese. "vysvetlil.Skupina Mondi ešte na začiatku minulého roka schválila novú investíciu vo výške 310 miliónov eur na zabezpečenie stroja na výrobu nového produktu - kartónu s bielym povrchom s produkciou 300.000 ton ročne. Modernizácia celulózky však podlieha získaniu daňových stimulov od Európskej komisie a získaniu potrebných povolení. Po spustení nového stroja do prevádzky by mala stúpnuť výroba v papierňach takmer o polovicu.