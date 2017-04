PREMIÉR: Vláda preberie väčšiu zodpovednosť za duálne vzdelávanie

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico, štátna tajomníčka ministerstva vnútra SR Denisa Saková a starosta obce Kostolné Kračany Ladislav Gódány počas tlačovej konferencie 20. apríla 2017 v obci Kostolné Kračany, okres Dunajská Streda. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Kostolné Kračany 20. apríla (TASR) – Vláda má záujem prebrať na seba väčšiu zodpovednosť za duálne vzdelávanie a odbremeniť firmy. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) po dnešnom pracovnom výjazde v okrese Dunajská Streda.Premiér v rámci výjazdu absolvoval prednášku pre študentov gymnázia v Šamoríne, stretol sa so starostami a primátormi obcí z tohto regiónu a navštívil dve firmy pôsobiace v obci Kostolné Kračany.uviedol Fico na tlačovej konferencii v Kostolných Kračanoch.Práve vysoké náklady pre zamestnávateľov označil za jeden z dôvodov, prečo sa duálne vzdelávanie nerozbehlo takým tempom, ako vláda pôvodne očakávala. „priblížil premiér.Dodal, že vláda chce tiež podporiť mobilitu pracovnej sily a riešiť otázku ubytovania ľudí cestujúcich za prácou. Avizoval, že konkrétne parametre budú oznámené 1. mája.Firmy podľa Fica privítali správu, že vláda sa rozhodla podporiť vedu a výskum.“ zdôraznil. Ak spoločnosť zainvestuje jedno euro do vedy a výskumu, v rámci daní si bude môcť odrátať dve eurá. To by malo viesť k významnejšej podpore investícií do tejto oblasti.Premiér poukázal na to, že priemyselný park v Kostolných Kračanoch už dnes vytvára priestor pre zamestnávanie veľkého počtu ľudí a obec má s ním veľké plány.“ konštatoval. Ľudia z okolia by tak podľa neho už nemuseli cestovať za prácou.Fico zároveň ocenil vysokú kvalitu vzťahov na tomto zmiešanom území. „,“ uzavrel.