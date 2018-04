Premiér: Vytvoríme tlak, aby minimálna mzda prekročila 500 eur

V priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov SR za účasti účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (vľavo). Na snímke druhý sprava predseda OZ KOVO Emil Machyna, tretí sprava prezident Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Jozef Kollár a štvrtá sprava viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. V Bratislave 23. apríla 2018. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu.skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na Slovensku zarábať.Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov, ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach.dodal. Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou bude pokračovať.skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku. Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr naopak.doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení. Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.podčiarkol premiér s tým, že verí, že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu, aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie.uviedol.