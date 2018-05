Premiér: Z V4 chceme urobiť rešpektovaného partnera európskych krajín

Lídri pózujú počas spoločnej fotografie v rámci stretnutia EPP pred začiatkom summitu EÚ - Západný Balkán v Sofii 16. mája 2018. Summit v Sofii bude o digitalizácii, Iráne a USA aj o západnom Balkáne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 17. mája (TASR) – Vyšehradská štvorka (V4) musí byť hráčom s európskou silou, spájajú nás viaceré záujmy a chceme z tejto skupiny spraviť rešpektovaného partnera pre veľké európske krajiny. Po stretnutí premiérov V4 v bulharskej Sofii, kde sa vo štvrtok koná neformálny summit EÚ a západného Balkánu, to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.konštatoval premiér.Cieľom summitu EÚ a západného Balkánu je potvrdiť európsku perspektívu balkánskych krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ale bez konkrétnych dátumov a záväzkov. Slovensko na stretnutí reprezentuje premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Pred odchodom zdôraznil, že lídri EÚ by mali vyslať jasný signál, že Únia vidí budúcnosť uvedených krajín v EÚ. Zároveň pripomenul, že v týchto krajinách sú veľmi aktívni iní hráči, ako je Čína, Rusko, a preto by EÚ mala primerane vyvažovať tieto záujmy.Summit v Sofii je prvým podujatím na vysokej úrovni medzi EÚ a krajinami Balkánu za posledných 15 rokov.