Premiér zablahoželal M. Lajčákovi k zvoleniu do čela VZ OSN

Na snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. júna (TASR) – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zablahoželal ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD) k zvoleniu za predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Podľa premiéra je to dôkaz, že Slovensko môže zohrávať vo svete dôležitú úlohu. Fico to uviedol dnes v rámci tlačovej konferencie po zasadnutí Rady solidarity a rozvoja.povedal premiér.doplnil.Lajčák dnes v rámci tlačovej konferencie nechcel bližšie špecifikovať, čo výkon funkcie bude znamenať pre jeho pôsobenie na čele rezortu diplomacie.zdôvodnil.Zástupcovia členských štátov OSN zvolili v stredu 31. mája v New Yorku Lajčáka do funkcie predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Šéf slovenskej diplomacie oficiálne prevezme funkciu 12. septembra, mandát má na obdobie jedného kalendárneho roka. Zástupca SR získal takúto vysokú pozíciu v systéme OSN vôbec po prvý raz. Predseda Valného zhromaždenia OSN je protokolárne najvyššou funkciou v systéme Organizácie Spojených národov, v ktorej reprezentuje všetkých 193 členských krajín.