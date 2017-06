PREMIÉR: Začína sa debata o procedúre premiestnenia agentúr z Londýna

Londýn. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Lídri krajín EÚ otvoria na dvojdňovom (22. a 23.6.) summite Európskej rady v Bruseli debatu o procedúre, ktorá bude viesť k premiestneniu Európskej liekovej agentúry (EMA) a Európskej bankovej agentúry (EBA) z Londýna do krajín EÚ. Na pôde Výboru NR SR pre európske záležitosti to dnes avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD) a pripomenul, že Slovensko by chcelo získať na svoje územie práve liekovú agentúru.priznal Fico. Zároveň pripúšťa jednu komparatívnu výhodu pre Slovensko. "dodal premiér.Slovensko ešte v apríli oficiálne oznámilo kandidatúru na získanie sídla EMA, tá sa totiž bude musieť presťahovať z Londýna v dôsledku brexitu.napísal v liste Fico.EMA je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ, ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. V súčasnosti zamestnáva približne 900 ľudí, väčšinou vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy.