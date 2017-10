Premiéra filmu Matilda sa zaobišla bez incidentov, ale s modlitbami

Na snímke ukážka z filmu Matilda. Foto: Youtube Screenshot Foto: Youtube Screenshot

Na archívnej snímke z 13. júna 2017 ruský filmový režisér Alexej Uciteľ reční počas tlačovej konferencie v Moskve. Ruské ministerstvo kultúry 10. augusta 2017 oznámilo, že kontroverzný historický film od režiséra Alexeja Učiteľa o ľúbostnej afére posledného cára s balerínou dostal oficiálne povolenie na premietanie. Film Matilda, ktorý je o vzťahu Mikuláša II. s Matildou Kšesinskou, ostro kritizovali niektorí pravoslávni veriaci a tvrdí nacionalisti. Považujú ho za rúhačský voči cárovi, ktorého ruská pravoslávna cirkev oslavuje ako svätého. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 24. októbra (TASR) - Bez incidentov, i keď pod dohľadom polície sa v pondelok večer v Petrohrade uskutočnila premiéra filmu Matilda, ktorý je príbehom lásky budúceho cára Mikuláša k baleríne Matiľde Kšesinskej. Informovala o tom v utorok agentúra TASS.Jedinýmako napísal TASS, bolo modlitebné zhromaždenie veriacich, ktorí sa zišli pred dejiskom premiéry - Marijinským divadlom. Ruská pravoslávna cirkev, ktorá Mikuláša v roku 2000 vyhlásila za svätého, a jej aktivisti mali proti filmu námietky už pred jeho uvedením do distribúcie, pretože podľa nich poškvrňuje obraz posledného ruského cára. Predstavitelia združenia Cársky kríž označili Matildu za protiruskú a protináboženskú provokáciu.Niekoľko hodín pred premiérou v Petrohrade sa v okolí Marijinského divadla rozmiestnili príslušníci zásahových jednotiek polície vrátane oddielov OMON.Na margo modlitebného zhromaždenia režisér Alexej Učiteľ povedal, žeubezpečil.Kvôli škandálu, ktorý film vyvolal, prišli na premiéru predstavitelia nielen ruských, ale aj zahraničných médií: z Francúzska, Nemecka, Švédska, Číny a Japonska. Režisér Alexej Učiteľ súčasne vyjadril ľútosť nad tým, že zahraniční herci, ktorí hrali vo filme,a na premiéru do Petrohradu nepricestovali.Ako informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, dnes sa premiéra filmu Matilda uskutoční v Moskve. Do kinodistribúcie ide tento film 26. októbra.Kšesinská bola baletkou petrohradského Marijinského divadla. S budúcim cárom sa zoznámila začiatkom 80. rokov 19. storočia. Po tom, ako sa Mikuláš II. v roku 1894 zasnúbil s Marijou Fiodorovnou, styky s Matildou údajne ukončil. Kým Kšesinská boľševický prevrat v Rusku v roku 1917 prežila a odišla do Francúzska, kde založila baletnú školu, cára s celou rodinou revolucionári popravili.Tento film rozštiepil ruskú spoločnosť, ktorú už aj tak rozdeľuje samotný vzťah k cárskej rodine Romanovovcov. Prívrženci cárskej rodiny, medzi nimi aj veriaci pravoslávnej cirkvi, sú proti filmu kvôli vyobrazeniu cára, ale aj proti obrazu Ruska vytváranému touto snímkou.