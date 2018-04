Premiéra prvého Fashion LIVE! Film Festivalu odštartovala v kinosálach maratón toho najlepšieho zo sveta módy

1) FASHION IKONY

slávnostne otvorilfilmktorý zachytáva život svetoznámeho editora a štylistu Andrého Leona Talleya. Spolu s ním sa vo filme objavila aj Anna Wintourová, Whoopi Goldbergová, Tom Ford či Karl Lagerfeld. Chlapec, ktorého vychovávala jeho babička, už od detstva rád čítal a vyrastal s časopisom Vogue v ruke. Verejnosť zaujal svojou neomylnou schopnosťou odhaliť talent a potenciál u dovtedy neznámych dizajnérov.Milovníci módy sa počas festivalu môžu tešiť na novinky, biografické filmy o dizajnéroch alebo zaujímavé dokumenty z prostredia módneho odvetvia. Program festivalu je pestrý v každom smere, aby čo najbližšie priblížil divákom tvorbu dizajnérov, prípravy módnych kolekcií a prehliadky na mólach. Zároveň im dá možnosť vychutnať si umeleckú stránku módneho priemyslu, ktorá zohráva vo fashion premietaniach významnú úlohu.„Sme veľmi radi, že do programu festivalu sa nám podarilo získať úplné novinky, ktoré doposiaľ neboli zaradené do distribúcie slovenských kín. Program sme zámerne rozdelili do niekoľkých sekcií, ktoré sa dotýkajú rôznych tém v oblasti módy. Zaujímavá bude aj samostatná sekcia krátkych slovenských a českých filmov, ktorá by mala byť zároveň aj impulzom pre ďalšiu filmovú tvorbu zameranú na fashion,“ vysvetľuje manažérka projektu Fashion LIVE! Zora Husarčíková.ponúkne publiku až štyri bohaté sekcie pre priblíženie rôznych smerov z módneho sveta.Časť programu sa na festivale zameriava na filmy o svetoznámych dizajnéroch a osobnostiach z oblasti módy. Na filmových plátnach budú mať diváci možnosť vidieť filmy akoZaujímavosti a novinky z oblasti udržateľnej módy a recyklácie ponúka festival vo filmoch akoaleboDiváci sa stretnú aj s lokálnymi dizajnérmi, pričompredstaví aj nové talenty mladej generácie. Chýbať nebude aniTo najlepšie z holandského filmového festivalu Fashionclash, ponúkne selekcia plná rôznorodých a pestrých módnych videí od mladých zahraničných dizajnérov.Veľké lákadlo si podujatie Fashion LIVE! pripravilo aj pre talentovaných mladých filmárov. Práve pre nich sa po prvýkrát spúšťa súťaž na natočenie video-dokumentu z aktuálneho ročníka Fashion LIVE! 2018. Vyhlasujeme týmto Opencall, ktorý je spustený pre nadšených uchádzačov až doV priebehu tohto času je priestor pre filmárov aby zasielali návrhy svojich treatmentov na dokument na konkrétny mail info@flff.sk. Pre kreatívnu realizáciu dokumentu je vyčlenená čiastka v hodnote až 2000€. Premiéru zažije dokument na budúcom ročníku Fashion LIVE! filmového festivalu 2019. Už teraz sa nevieme dočkať mladých talentov a ich nápadov!– Czech & Slovak selection (2015-18)– The Gospel According to André (2017)– Iris (2014)– Girl Model (2011)– Fashionclash Festival selection (2017)– We Margiela (2017)– Alex James: Slowing down Fast Fashion (2016)– Viviene Westwood: Do it Yourself! (2011)– Fashionclash Festival selection (2017)– Out of Fashion (2015)– House of Z (2017)– Jakub Jahn, Video Portrét (2013-18)Predaj lístkov na Fashion LIVE! Film Festival je možný aj priamo v priestoroch CinemaCity pred predstaveniami alebo na webstránke http://www.cinemacity.sk/