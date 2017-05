Premiéra Staňu na MS 17, Rusom musel vysvetľovať zlé výsledky Slovákov

Na archívnej snímke Rastislav Staňa. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Kolín 13. mája (TASR) - Do dejiska hokejových MS v Kolíne pricestoval v piatok bývalý slovenský reprezentačný brankár Rastislav Staňa. Tridsaťsedemročný Staňa posilní v zostávajúcich dňoch šampionátu štáb RTVS, v ktorom bude pôsobiť vo funkcii spolukomentátora.Bývalý brankár, ktorý musel ukončiť kariéru predčasne pre zdravotné problémy, absolvuje na mieste spolukomentátora premiéru na MS. Všímať si bude najmä výkony bývalých kolegov.povedal Staňa, ktorý pozorne sledoval všetky doterajšie vystúpenia Slovákov.zhodnotil Staňa.Na šampionáte prevádza skvelé výkony množstvo gólmanov, ktorý z nich sa mu najviac pozdáva?Jednou z najjagavejších hviezd na tomto poste by mohol byť 35-ročný Henrik Lundqvist, ktorý po vypadnutí New Yorku Rangers v play off v NHL posilní Švédov.myslí si Staňa.Lundqvist by mal byť po príchode do mužstva jasnou jednotkou, v tíme Slovenska bola pred šampionátom táto otázka otvorená.zamyslel sa Staňa nad predošlými nomináciami brankárov na slovenských zápasoch. V tých nasledujúcich teraz čakajú na zverencov trénera Cígera papierovo najsilnejšie mužstvá.Bývalý brankár CSKA Moskva pútal po príchode do Kolína pozornosť ruských médií. Novinári z krajiny sobotňajšieho súpera Slovákov ho hneď obstúpili, Staňa musel odpovedať na rôzne otázky.dodal Rastislav Staňa.