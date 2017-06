Premiéri Británie a Írska diskutovali o patovej situácii v Sev. Írsku

Leo Varadkar Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová a írsky premiér Leo Varadkar preberali spolu v utorok večer telefonicky situáciu v Severnom Írsku, kde čoskoro vyprší lehota pre rokovania o vyriešení šesťmesačnej patovej situácie vyvolanej spormi o rozdelení moci.Mayovej úrad vlády informoval, že obaja premiéri "potvrdili spoločný záväzok obnoviť severoírsku vládu čo možno najskôr a dohodli sa, že sa budú situácii starostlivo venovať a budú spolupracovať so stranami v Severnom Írsku, aby sa do (severoírskeho parlamentu) Stormontu (v Belfaste) vrátila politická stabilita a pevný hlas".Obe strany súčasne uviedli, že hovorili aj o pondelňajšej dohode britských konzervatívcov so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), ktorá sa zaviazala k podpore Mayovej menšinovej vlády pri hlasovaniach britského parlamentu v Londýne.Kritici varovali, že dohoda s DUP môže ohroziť krehký mierový proces v Severnom Írsku a obmedziť schopnosť britskej vlády zastávať pri rokovaniach neutrálnu úlohu.Severoírska vláda, v ktorej sa o moc delili od roku 2007 DUP a írska republikánska strana Sinn Féin, sa rozpadla v januári po tom, ako predsedníčka DUP Arlene Fosterová odmietla požiadavky Sinn Féin, aby sa vzdala moci kvôli vyšetrovaniu neúspešného vládneho programu o obnoviteľnom vykurovaní domov.Britský minister pre Severné Írsko James Brokenshire varoval, že Severné Írsko by sa mohlo ocitnúť pod priamou správou Londýna, ak severoírske strany do štvrtka neuzavrú dohodu.Brokenshire neskôr v utorok v Belfaste informoval, že rokovania pokračujú a s "politickou vôľou a istou odvahou by do konca tohto týždňa mohla byť obnovená funkčná vláda v Severnom Írsku".Väčšina pozorovateľov však neočakáva prielom v rokovaniach pred vypršaním stanoveného termínu, dodala tlačová agentúra DPA.