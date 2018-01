Premiéri Bulharska a Česka vyzvali na zmeny v azylovom systéme EÚ

Český premiér Andrej Babiš počas tlačovej konferencie po rokovaní s bulharským premiérom Bojko Borisovom v Sofii 22. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 22. januára (TASR) - Premiéri Bulharska a Česka vyzvali v pondelok na urýchlenú reformu azylového systému Európskej únie. Bojko Borisov a jeho český náprotivok Andrej Babiš, ktorý je na návšteve Sofie, sa zhodli, že v EÚ je potrebné nájsť rozumný kompromis v otázkach migrácie, informovala agentúra AP.Babiš na tlačovej konferencii v bulharskej metropole povedal, že. Otázka príslušných kvót by sa podľa neho mala vyriešiť spôsobom akceptovateľným pre všetky členské štáty EÚ.Borisov, ktorého krajina v prvej polovici tohto roka plní úlohy rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, trvá na tom, že žiadatelia o azyl by mali vstupovať do Únie iba cez oficiálne hraničné priechody. Navrhuje tiež vytvorenie bezpečných zón pre tieto osoby mimo územia EÚ.Obaja premiéri predtým diskutovali aj o ďalších aktuálnych európskych otázkach, ako sú rozširovanie schengenského priestoru, rozpočet EÚ či proces vystúpenia Británie. Hovorili aj o spolupráci oboch krajín v oblasti obchodu či cestovného ruchu.Návšteva Sofie je Babišovou treťou zahraničnou cestou vo funkcii predsedu českej vlády. Už vlani zastupoval krajinu na summite EÚ v Bruseli, na začiatku januára vyrazil na prvú oficiálnu návštevu na Slovensko. Popoludní mal Babiš na programe aj stretnutie s bulharským prezidentom Rumenom Radevom.