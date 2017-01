Premiérka Mayová rešpektuje rozhodnutie najvyššieho súdu o brexite

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. januára (TASR) - Kancelária britskej premiérky Theresy Mayovej dnes vyhlásila, že v prípade rokovaní o brexite bude rešpektovať rozhodnutie britského najvyššieho súdu. Ten dnes odsúhlasil, že britská vláda musí na spustenie procesu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie získať najprv súhlas parlamentu.uviedla kancelária vo vyhlásení. Zároveň však pripomenula, že Briti si odchod z EÚ odhlasovali v júnovom referende, a na tomto fakte sa ani po dnešnom rozhodnutí súdu nič nemení.Nutnosť hlasovania o brexite v parlamente dnes odhlasovala väčšina z 11 členov najvyššieho súdu, a to v pomere 8 ku 3. Súd zároveň jednomyseľne rozhodol, že brexit nie je nutné prekonzultovať so Škótskom, Walesom a Severným Írskom.Dnešné rozhodnutie súdu zvyšuje nádeje medzi politikmi orientovanými na EÚ, že sa im podarí zmäkčiť podmienky odchodu Spojeného kráľovstva z Únie. Aktivisti kampane za odchod namietajú proti verdiktu súdu a tvrdia, že parlament by nemal mať moc zvrátiť vôľu voličov, ktorí vo vlaňajšom referende 23. júna rozhodli o brexite, čiže odchode Británie z 28-člennej Únie.Mayová pôvodne chcela pri aktivovaní článku č. 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý spúšťa dva roky trvajúce oficiálne rokovania s EÚ o brexite, využiť stáročia starú právomoc, známu ako kráľovská výsada. Táto právomoc - tradične prináležiaca panovníkovi - povoľuje robiť rozhodnutia o zmluvách a ďalších záležitostiach bez hlasovania parlamentu.