Premiérka Szydlová: Nemecké vojnové reparácie sú vecou slušnosti

Poľská premiérka Beata Szydlová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 9. septembra (TASR) - Nemecko by malo zaplatiť reparácie za škody, ktoré Poľsko utrpelo počas druhej svetovej vojny. Vyhlásila to dnes poľská premiérka Beata Szydlová, čím priliala olej do ohňa v horkej debate medzi dvoma susedmi.povedala pre tlačovú agentúru PAP. Vláda podľa nej stále posudzuje, aký krok by mala spraviť v čase, keď záležitosť ešte nebola posunutá na diplomatickú úroveň.Poľský minister vnútra Mariusz Blaszczak v nedávnom rozhovore pre televíziu odhadol výšku materiálnych škôd spôsobených nacistickou mašinériou na zhruba bilión dolárov.Nemecká vláda v piatok požiadavky Poľska na finančné reparácie zamietla a hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej uviedol, že nie je dôvod nanovo otvárať otázku, ktorá bola vyriešená už pred vyše 60 rokmi.Merkelovej hovorca Steffen Seibert novinárom povedal, že Nemecko prijíma plnú zodpovednosť za druhú svetovú vojnu, avšak Poľsko už v minulosti za škody finančne odškodnilo. Ďalej pripomenul, že Poľsko už podpísalo povojnovú, právne záväznú deklaráciu, v ktorej sa vzdalo nárokov na ďalšie finančné kompenzácie. Nemecká vláda teraz podľa jeho slov nevidíúčinok tohto medzinárodne záväzného dokumentu z roku 1953, pričom z jej pohľaduako politicky, tak aj právne. Podľa Poľska to bol však nátlak zo strany vedenia Sovietskeho zväzu, ktorý zapríčinil, že sa vzdalo myšlienky na reparácie.V druhej svetovej vojne, ktorá sa začala nemeckým vpádom do Poľska v roku 1939, zahynulo takmer šesť miliónov poľských občanov a krajina utrpela obrovské materiálne škody vrátane takmer úplného zničenia Varšavy.