Premiérka Szydlová sa po havárii už cíti veľmi dobre

Varšava 13. februára (TASR) - Poľská premiérka Beata Szydlová v nedeľu uviedla, že zranenia, ktoré utrpela pri havárii v piatok večer, nie sú vážne. Podľa vlastných slov dúfa, že bude môcť odísť z nemocnice v najbližších dňoch.povedala Szydlová telefonicky pre verejnoprávnu televíziu TVP1.Szydlová (53) dodala, že ju ošetrovali pre zranenie, ktoré bolo výsledkom toho, že jej bezpečnostný pás náležite fungoval, keď jej limuzína narazila v piatok večer v Osvienčime do stromu. V tom skončila po tom, ako sa vodič pokúsil vyhnúť menšiemu autu, ktoré vošlo vládnej kolóne do cesty.Nehoda vyvolala obavy o bezpečnosť po tom, ako sa minister obrany Antoni Macierewicz dostal v januári do podobnej nehody a prezident Andrzej Duda mal vlani menšiu haváriu. Obaja vyviazli bez zranení. Zrážku mali aj autá v kolóne, v ktorej cestovala Szydlová počas novembrovej návštevy Izraela.Poľské ministerstvo vnútra v sobotu v tejto súvislosti obvinilo médiá a opozíciu, že medializujú dopravné nehody týkajúce sa vládnych činiteľov viac než v predošlých rokoch.Szydlová sa aj počas pobytu v nemocnici stretáva so štátnymi predstaviteľmi a spolupracovníkmi, oznámil v nedeľu hovorca vlády. Predsedníčka poľskej vlády uviedla, že jej so želaním skorého uzdravenia telefonovala nemecká kancelárka Angela Merkelová a britská premiérka Theresa Mayová jej zaslala list.