Premiérový titul majú Bystričania do roka a do dňa

Na snímke hráč HC'05 iClinic Banská Bystrica Michal Sersen oslavuj zisk historicky prvého majstrovského titulu po piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 22. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Starý štadión v Banskej Bystrici, domovský prístav HC'05 iClinic Banská Bystrica, zažil počas troch rokov tri oslavy majstrovského titulu. Každá mala inú príchuť, pred dvoma rokmi košickú, vlani nitriansku a až teraz tú pravú banskobystrickú. Tri roky znamenajú v hokeji veľa, kabína sa často zmení na nepoznanie a aj atmosféra v nej po záverečnom zápase. Po piatom finálovom zápase s Nitrou, ktorým sa spečatila zápasová séria na 4:1, sa obrovská radosť z ľadu presunula do šatne a na rozdiel od predchádzajúcich rokov ju prvýkrát zažila domáca. O pár metrov ďalej sa mohla kabína vyhradená pre hostí obliecť do čierneho súkna.Presne do roka a do dňa "barani" proti Nitre prežívali dva protichodné stavy. Kým vlani si pohľad na jasajúceho súpera odtrpeli, teraz si historickú udalosť pre mesto i samotný klub užili v plnej kráse. V tíme mohli rozdielne nálady s vlaňajškom porovnať vlastne len šiesti, tretí raz za sebou iba traja, Handzuš, Matoušek a Zigo. V mužstve došlo k obrovskému hráčskemu pohybu, a to do takej miery, že sa spochybňoval a klubu vyčítal. Tréner Vladimír Országh však nezapochyboval a ostrovčeky zložené z posíl z bratislavského Slovana a zo zámoria dokonale stmelil. Na legionárov mal tentoraz klub šťastnú ruku, získali si obľubu, boli oporami, aj preto sa na Bacashihuu, brankársku dvojku Lawsona, Maioneho, Wisharta, Hickmotta, Higgsa i Švéda Carlssona bude len v dobrom spomínať.Vladimír Országh odrobil od júla 2015, keď nastúpil do funkcie hlavného trénera, kus poctivej roboty. V tejto sezóne, ako s úsmevom konštatoval, si dokonca nechal aj oči operovať, aby dokonale zaostril zrak a konečne si pokojne prečítal noviny. "V mužstve sa počas sezóny dosť hráči točili, no Országh presne vedel, čo robí.popísal svoj stav rodák spod Urpína Patrik Lamper.Šampanské v rukách Mislava Rosandiča sa neohrialo. "Aj Tomáš Matoušek povedal, že ešte nikdy takúto radosť neprežíval.Dva góly Martina Belluša prispeli na radostné ukončenie série.Pavol Skalický si v sezóne 2013/2014 oslavy titulu užil v košickom drese.Pre Michala Handzuša, obrovskú osobnosť v tíme, znamená titul veľmi veľa. "