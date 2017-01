Premiestnia kvôli statike trnavský Pamätník osloboditeľov?

Na archívnej snímke Pamätník osloboditeľov v Trnave. Foto: Novinky z radnice Foto: Novinky z radnice

Trnava 25. januára (TASR) – Trnavská radnica sa pripravuje na úpravu Námestia SNP, ktoré je vyústením pešej zóny Trnavy a zároveň súčasťou sústavy parkov – počnúc Staničným až po Ružový park a ďalšie lokality. Jedným z rozpracovaných variantov je osadenie repliky Dolnej brány pri budove okresného súdu a tiež premiestnenie Pamätníka osloboditeľov. Monument je osadený na umelom prekrytí toku Trnávka, a to spôsobuje čoraz väčšie problémy so statikou.Podľa slov primátora Petra Bročku by v prípade, ak posudky potvrdia narušenú statiku prekrytia, novým miestom pre pamätník mohla byť Študentská ulica pred základnou školou.uviedol pre TASR. Ak by muselo prísť k tomuto opatreniu, na miesto Pamätníka osloboditeľov by sa mohla vrátiť socha Milana Rastislava Štefánika, ktorá tam pôvodne krátko po štátnikovej tragickej smrti bola inštalovaná.Hovorca Trnavy Pavol Tomašovič dodal, že mesto sa snaží nájsť najlepšie riešenie, úvahy boli aj o znížení podstavca Pamätníka osloboditeľov a tým zmenšení jeho celkovej hmotnosti. Tým by sa však narušila celková koncepcia diela.informoval Tomašovič.Pamätník osloboditeľov je dielom sochára Ladislav Snopka, dvojicu bronzových vojakov so zástavou inštalovali v roku 1959. Po roku 1989 sa ozývali silné požiadavky Trnavčanov za jeho presťahovanie, nakoniec k tomu nedošlo. Pred niekoľkými rokmi radnica investovala do čiastočnej rekonštrukcie nástupnej plochy, v pláne bola aj širšia revitalizácia lokality.Toto miesto ako vhodné pre osadenia pomníka vybrali Trnavčania už v roku 1924, kedy tam do parčíku umiestnili sochu Milana Rastislava Štefánika od významného slovenského sochára, Trnavčana Jána Koniarka. Bronzová socha je na Slovensku najstaršia, odborníkmi považovaná za najvernejšiu podobu politika spomedzi jestvujúcich pomníkov a pamätníkov. Na odhalení bola prítomná aj matka politika a veľa ďalších vtedajších prominentov.V čase komunizmu Štefánika nahradil Pamätník osloboditeľov a politik, ktorého sochár zobrazil v životnej veľkosti, skončil v muzeálnom depozite. V roku 1969 umiestnili sochu Štefánika na inom mieste, oproti pomníku Antona Bernoláka pri parku, ale vydržala tam len niekoľko mesiacov a znovu skončila v depozite. Posledné slávnostné odhalenie sa konalo v roku 1990 v blízkosti evanjelického kostola, ale aj tam ho pre novú parkovú úpravu ešte v roku 2015 premiestnili o niekoľko metrov.