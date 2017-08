Prenasledovaní moslimskí Rohingovia utiekli do Bangladéša

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cox's Bazar 30. augusta (TASR) - Osemnásťtisíc príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov v Mjanmarsku utieklo zo svojich domovov v dôsledku stupňujúceho sa násilia a prešlo do Bangladéša. "Stovky a stovky" uviazli na území nikoho na hraniciach medzi oboma štátmi, informovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Ľudskoprávne organizácie a obhajcovia práv Rohingov tvrdia, že mjanmarská armáda odpovedá na útoky militantov z radov Rohingov vypaľovaním dedín a strieľaním civilistov.Mjanmarská vláda obviňuje z násilia rohinských povstalcov. Podľa oficiálnej bilancie si násilnosti vyžiadali do nedele 96 ľudských životov a očakáva sa, že tento počet ešte narastie, píše agentúra AP.Rohingovia čelia v prevažne budhistickom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám. Do Bangladéša ich v minulosti utiekli už desaťtisíce. Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou krajiny, žije tam vyše milióna Rohingov, medzi ktorými vzrastá extrémizmus.